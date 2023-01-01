Биография

Тейлор Шиллинг — американская актриса. Лауреат премии «Спутник» и Гильдии киноактеров США. Родилась в Бостоне 27 июля 1984 года. С детства мечтала стать актрисой, еще в школе выступала в театральных постановках и мюзиклах. После получения среднего образования поступила в Фордемский университет, где обучалась на факультете искусств и уже во время учебы выступала в театре. После успешного завершения университета поступила в Нью-Йоркскую театральную школу. Кинокарьера Тейлор Шиллинг началась с картины «Темная история», а настоящую известность и популярность ей принес сериал «Милосердие», где она сыграла главную роль. Всего в фильмографии актрисы около 63 кинокартин в жанре драма, комедия, детектив. Она снималась в таких известных фильмах и сериалах, как «Милый Эдвард», «Останься», «Омен: Перерождение», «Титан», «Обвиняемые», «Оранжевый — хит сезона», «Счастливчик», «Атлант расправил плечи», «Королева костей».