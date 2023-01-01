Биография

Кори Джонсон – американский актер и актер дубляжа. Родился в городе Новый Орлеан штата Луизиана 17 мая 1961 г. Образование актер Кори Джонсон получил классическое. За его плечами 5 лет обучения в Королевской центральная школа сценической речи и драматического искусства в Лондоне. Через несколько лет после выпуска женился на актрисе Люси Коху, но брак распался. Фильмография артиста насчитывает более 8 десятков картин и сериалов, а также его голос звучит за кадром известных видеоигр. Первые роли Кори Джонсона – небольшие эпизоды в телесериалах, но уже в 1999 г. он выбран на главную роль в «Мумии» режиссера Стивен Соммерс. С этого момента начинается отсчет настоящего успеха. Зрители часто вспоминают фильм Кори Джонсона «Хеллбой: Герой из пекла» (2004 г.) режиссера Гильермо дель Торо, в котором его персонаж – «агент Клэй». Он сыграл «сквозного персонажа» Рэя Уиллиса в серии картин о Джейсоне Борне – «Ультиматум Борна» (2007 г.) и «Эволюция Борна» (2012 г.). Начиная с постановок на Бродвее, Кори Джонсон постепенно приобрел известность и в театральных кругах. В театре «Алмейда» в Лондоне ему отдали роль «Святого Петра» в постановке «Последние дни Иуды Искариота». В другом лондонском театре «Янг Вик» он играет в постановке спектакля «Трамвай под названием Желание».