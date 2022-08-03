Контракт (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Овдовевший бывший полицейский Рей вместе со своим сыном-подростком Крисом отправляется в пеший поход по национальному парку в горах. Тут они встречаются с Франком, профессиональным убийцей в наручниках, который только что сбежал из-под конвоя. Рей твердо намерен предоставить Франка правосудию. Однако он не понимает, во что ввязался — за ними по горячим следам идут люди Франка. Кому улыбнется удача? Сможет ли Рей уберечь Криса и довести дело до конца?..
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ББРежиссёр
Брюс
Бересфорд
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ДААктёр
Джэйми
Андерсон
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- МДАктриса
Меган
Доддс
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- Актёр
Джонатан
Хайд
- Актёр
Билл
Смитрович
- ЭУАктёр
Энтони
Уоррен
- Актёр
Нед
Беллами
- СКСценарист
Стивен
Кац
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- КХХудожница
Кейт
Хили
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ДСОператор
Данте
Спинотти