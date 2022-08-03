Овдовевший бывший полицейский Рей вместе со своим сыном-подростком Крисом отправляется в пеший поход по национальному парку в горах. Тут они встречаются с Франком, профессиональным убийцей в наручниках, который только что сбежал из-под конвоя. Рей твердо намерен предоставить Франка правосудию. Однако он не понимает, во что ввязался — за ними по горячим следам идут люди Франка. Кому улыбнется удача? Сможет ли Рей уберечь Криса и довести дело до конца?..

