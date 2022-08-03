Контракт
Wink
Фильмы
Контракт
8.12005, The Contract
Боевик, Криминал92 мин18+

Контракт (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Овдовевший бывший полицейский Рей вместе со своим сыном-подростком Крисом отправляется в пеший поход по национальному парку в горах. Тут они встречаются с Франком, профессиональным убийцей в наручниках, который только что сбежал из-под конвоя. Рей твердо намерен предоставить Франка правосудию. Однако он не понимает, во что ввязался — за ними по горячим следам идут люди Франка. Кому улыбнется удача? Сможет ли Рей уберечь Криса и довести дело до конца?..

Страна
США, Германия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb