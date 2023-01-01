Биография

Джонатан Хайд — австралийский актер театра и кино. Номинирован на премию Гильдии киноактеров. Родился в Брисбене 21 мая 1948 года. Получил образование в Королевской академии драматического искусства. Впоследствии он войдет в число ее почетных членов. Благодаря своему вкладу в театральное творчество Хайд назван почетным членом Королевской Шекспировской компании и Королевской национальной театральной компании. Джонатан Хайд сыграл более чем в 80 картинах с другими мировыми знаменитостями. Известен ролями в фильмах «Караваджо», «Богатенький Ричи» с Маколеем Калкиным, «Джуманджи» с Робином Уильямсом, «Анаконда» с Дженнифер Лопес, «Титаник» с Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо, «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс, «Принц и нищий», «Король Лир» с Иэном Маккелленом, «Багровый пик» с Джессикой Честейн и Мией Васиковской, «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом. Актер снялся в сериалах «Кружева», «Микеланджело», «Брат Кадфаэль», «Мемуары Шерлока Холмса», «Чисто английские убийства», «Жанна д’Арк», «Аттила Завоеватель» с Джерардом Батлером, «Джек и Бобовое дерево: Правдивая история», «Призраки», «Война Фойла», «Корона» с Клэр Фой, Оливией Колман, Элизабет Дебики и Мэттом Смитом, «Чрезвычайно английский скандал» с Хью Грантом.