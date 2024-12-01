Роб недавно вышел из тюрьмы и очень хочет помочь больной дочери-младенцу, поэтому с радостью отправляется на собеседование, которое устроил ему брат. Теперь парень работает в шикарном особняке у некогда известной доктора Нины Джекилл, которая теперь стала затворницей. Задача Роба — следить, чтобы Нина вовремя принимала лекарства, и вскоре он замечает, что с хозяйкой что-то не так.

