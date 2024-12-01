Доктор Джекилл
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Доктор Джекилл
6.92023, Доктор Джекилл
Ужасы87 мин18+

Доктор Джекилл (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Роб недавно вышел из тюрьмы и очень хочет помочь больной дочери-младенцу, поэтому с радостью отправляется на собеседование, которое устроил ему брат. Теперь парень работает в шикарном особняке у некогда известной доктора Нины Джекилл, которая теперь стала затворницей. Задача Роба — следить, чтобы Нина вовремя принимала лекарства, и вскоре он замечает, что с хозяйкой что-то не так.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Джекилл»