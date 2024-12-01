Доктор Джекилл (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Роб недавно вышел из тюрьмы и очень хочет помочь больной дочери-младенцу, поэтому с радостью отправляется на собеседование, которое устроил ему брат. Теперь парень работает в шикарном особняке у некогда известной доктора Нины Джекилл, которая теперь стала затворницей. Задача Роба — следить, чтобы Нина вовремя принимала лекарства, и вскоре он замечает, что с хозяйкой что-то не так.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джо
Стефенсон
- Актриса
Эдди
Иззард
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- РКАктриса
Робин
Кара
- Актёр
Джонатан
Хайд
- МУАктёр
Морган
Уоткинс
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- ТДАктёр
Тони
Джаявардена
- ИИАктриса
Исси
Инчболд
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- Продюсер
Ги
де Божё
- ДСПродюсер
Джо
Стефенсон
- ДАПродюсер
Джейми
Андерсон
- ПФПродюсер
Патрик
Фишер
- ПХПродюсер
Пьерс
Хант
- НОХудожница
Натали
О’Коннор
- БМКомпозитор
Блэр
Моуат