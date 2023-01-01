Биография

Эдди Иззард — британская актриса кино и телевидения, сценарист, продюсер, стендап-комик. Родилась в Адене 7 февраля 1962 года. В детстве Эдди играла на кларнете. Драматическое образование получила в Университете Шеффилда. В 1987 году дебютировала как стендапер в культовом столичном клубе Comedy Store. Вскоре экстравагантную актрису стали приглашать на телевидение. Она любил экспериментировать, моделируя вымышленные сюжеты с известными персонажами, пародируя голоса знаменитостей и демонстрируя пластику тела. Читала книги в эфирах радиостанций. В 1994 году актрису пригласили работать в Лондонский комедийный театр, где она играла в исторических постановках. Эдди Иззард дебютировала в кино в середине 90-х, появившись в картинах «Аристофан: Боги смеются» и «Секретный агент». Позже сыграла роль в музыкальной драме «Бархатная золотая жила». В начале 2000-х появилась в криминальном триллере «Чужая игра», военной комедии «Диверсанты», мелодраме «Смерть в Голливуде», в эпизоде криминальных картин «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена». В 2011 году вышла семейная драма «Потерянное Рождество», где Иззард исполнила главную роль. В фильмографии артистки — роли в приключенческом фильме «Остров сокровищ», сериале «Ганнибал», драме «Голос», в шпионском детективе «Шесть минут до полуночи», сериале «Тайный знак». В 2023 году биография пополнилась хоррором «Доктор Джекилл», где актрисе досталась главная роль — доктора Нины. Помимо съемок Эдди озвучивала персонажей мультфильмов «Симпсоны», «Тачки 2», «Рок Дог», «Лего Фильм: Бэтмен», «Эверест». Продюсирует сериалы и собственные телепроекты, пишет сценарии.