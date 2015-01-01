Все могу! (фильм, 2015) смотреть онлайн

Стать президентом, Эйнштейном или самым привлекательным мужчиной мира. Звезда «Стартрека» и «Миссия невыполнима» Саймон Пегг в инопланетной комедии о горе-супергерое.



Жители далекой вселенной собираются уничтожить Землю, но прежде решают провести эксперимент, дав шанс одному представителю человеческого рода показать, справится ли он со вселенской силой. По велению случая этим счастливчиком становится учитель-неудачник Нил Кларк. Сложно было придумать менее подходящего персонажа: осознав свою безграничную мощь, Кларк первым делом превращает себя в качка, делает своего пса говорящим и собирается очаровать свою привлекательную соседку — в общем, развлекается, как может. Однако его фокусы начинают выходить боком: президентствовать и воскрешать мертвых, оказывается, довольно опасно. А тем временем у Нила есть всего десять дней, чтобы доказать, что человеческая раса достойна остаться в живых.



