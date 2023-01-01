Биография

Английская актриса Кейт Бекинсейл заявила о себе ролями в экранизациях литературных произведений. Когда девушка перебралась в Голливуд, она примерила новое амплуа – героини боевиков. Кейт Бекинсейл родилась в актерской семье. В детстве будущая актриса интересовалась книгами, выигрывала писательские конкурсы. Она поступила в Оксфорд, чтобы изучать французскую и русскую литературу. Благодаря времени, проведенному в университете, Кейт бегло говорит по-русски. Учеба разочаровала девушку, и она решила пойти по стопам родителей. После нескольких появлений на экране ей удалось получить роль в экранизации шекспировской пьесы, которую снимал знаменитый актер Кеннет Брана. Фильм имел успех у критиков, а Кейт смогла заявить о себе как о талантливой актрисе. Список фильмов Кейт Бекинсейл стал быстро расти. В нем появилась экранизации произведений Джейн Остин и Генри Джеймса, мистический фильм «Дом призраков», криминальная драма «Разрушенный дворец». В начале нулевых годов Бекинсейл становится востребованной актрисой в Голливуде. Она появляется в таких хитах, как «Перл Харбор», «Интуиция» и «Авиатор». Наряду с драматическими картинами актриса много снимается в фантастических фильмах. «Ван Хельсинг» и сага «Другой мир», соединившая в себе элементы фэнтези и боевика, укрепили Бекинсейл в статусе суперзвезды.