Похищенная (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Похищенная», фильм 2025 года, — это напряженный драматический триллер о материнской решимости и тяжкой плате за надежду.



Главная героиня Мара одна растит дочь, стараясь удержать хрупкий порядок жизни после расставания с мужем. Все меняется в тот момент, когда после очередной встречи с отцом девочка внезапно пропадает без следа. Вскоре Мара сталкивается с шокирующей правдой: Карим нелегально увез ребенка в Сирию, на свою историческую родину. Многолетние попытки добиться справедливости через официальные инстанции не приносят результата. Когда вера в благополучный исход почти исчезает, судьба сводит Мару с Митчем — бывшим морским пехотинцем, предлагающим опасное соглашение. Он уверяет, что сможет помочь вернуть ее дочь, если Мара станет участницей подпольных миссий по спасению похищенных детей в разных странах мира. Загнанная в угол, она принимает предложение, не осознавая, что теперь втянута в многоходовую операцию, за кулисами которой стоят спецслужбы.



«Похищенная» — это история о том, как безусловная материнская любовь превращает обычную женщину в игрока на поле международных интриг, где любой шаг способен привести к необратимым последствиям.


