Полет длиною в жизнь (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.22008, Winged Creatures
Драмы, Криминал91 мин18+
Сюжет
20-летний Тим выходит из лечебного учреждения, где провeл несколько лет, пытаясь вылечится от детской травмы — отец убил мать, а после покончил с собой. Парня встречает старшая сестра Кайли, которая уверена, что на смерть родителей повлияло старое зеркало. Она уговаривает брата отправиться в отчий дом и там уничтожить зловещий предмет.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- РВРежиссёр
Роуэн
Вудс
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- ТГАктёр
Трой
Гэрити
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос