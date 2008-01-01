Полет длиною в жизнь (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

20-летний Тим выходит из лечебного учреждения, где провeл несколько лет, пытаясь вылечится от детской травмы — отец убил мать, а после покончил с собой. Парня встречает старшая сестра Кайли, которая уверена, что на смерть родителей повлияло старое зеркало. Она уговаривает брата отправиться в отчий дом и там уничтожить зловещий предмет.



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