Биография

Джинн Трипплхорн — американская киноактриса. Номинантка на премию «Эмми». Родилась в Талсе, штат Оклахома, 10 июня 1963 года. Будущая актриса выросла в семье профессионального гитариста. После школы работала на телевидении. Училась в университете Талсы. Актерское мастерство осваивала в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Джинн Трипплхорн впервые появилась на экране в драме «Дань уважения» с Джейсоном Робардсом в главной роли. Сыграла в эпизоде знаменитой картины «Основной инстинкт». Воплотила амплуа ключевых женских персонажей в лентах «Фирма» и «Водный мир». Параллельно играла в театре, участвовала в бродвейской постановке пьесы Чехова «Три сестры». Во второй половине нулевых сосредоточилась на сериалах. Поклонники знают ее по проектам «Большая любовь», «Серые сады», «Мыслить как преступник», «Отмена», «Миссис Америка», «Позолоченный век». Неоднократно появлялась в ток-шоу и развлекательных передачах в качестве приглашенной гостьи. Озвучила персонажа по имени Джоан в анимационном сериале «Конь Бо Джек». Фильмография артистки насчитывает около 40 проектов.