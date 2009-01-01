Серые сады
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Серые сады

Серые сады (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Grey Gardens
Драмы99 мин18+
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Сюжет

Дрю Бэрримор и Джессика Лэнг в лучшей телевизионной драме 2010 года. Мать и дочь укрылись от общества в своем загородном доме на 40 лет. Пока репортеры не вспомнили о загадочных родственницах Жаклин Кеннеди-Онассис. Фильм основан на реальных событиях. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серые сады»

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