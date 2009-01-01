Серые сады (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Дрю Бэрримор и Джессика Лэнг в лучшей телевизионной драме 2010 года. Мать и дочь укрылись от общества в своем загородном доме на 40 лет. Пока репортеры не вспомнили о загадочных родственницах Жаклин Кеннеди-Онассис. Фильм основан на реальных событиях. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Серые сады смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.