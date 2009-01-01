Серые сады (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Grey Gardens
Драмы99 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Дрю Бэрримор и Джессика Лэнг в лучшей телевизионной драме 2010 года. Мать и дочь укрылись от общества в своем загородном доме на 40 лет. Пока репортеры не вспомнили о загадочных родственницах Жаклин Кеннеди-Онассис. Фильм основан на реальных событиях. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Сакси
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- КХАктёр
Кен
Ховард
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- АГАктёр
Ари
Гросс
- ЛФАктёр
Луис
Феррейра
- ДБАктёр
Дэниэл
Болдуин
- МГАктёр
Малкольм
Гетс
- ЛГАктёр
Луис
Грайс
- МССценарист
Майкл
Сакси
- ПРСценарист
Патриция
Розема
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- РХПродюсер
Рэйчел
Хоровиц
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- �НДХудожница
Норма
Джин Сандерс
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман