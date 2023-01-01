Биография

Дакота Фаннинг — американская актриса. Обладательница премии MTV Movie Awards. Родилась в Коньерсе 23 февраля 1994 года. Будущая артистка занималась в театральной студии, где педагоги заметили ее талант и посоветовали родителям нанять агента. После короткой поездки в Лос-Анджелес семья так и не вернулась на родину, решив развивать карьеру дочери. В пятилетнем возрасте снялась в рекламе стирального порошка, а после засветилась в эпизоде сериала «Скорая помощь». Уже в 2001 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Я — Сэм», где ее партнером стал Шон Пенн. Сегодня Дакота Фаннинг успешно снимается в фильмах. Среди проектов с актрисой можно выделить киноленты «Гнев», «Тайная жизнь пчел», «Мечтатель», «Сейчас самое время», «Однажды в… Голливуде», «Эффи», «Преисподняя», «Американская пастораль».