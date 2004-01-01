Гнев (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Бывший агент ЦРУ спасает девочку от гангстеров. Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг и Микки Рурк в напряженном боевике от режиссера «Дежавю» и сценариста оскароносного детектива «Секреты Лос-Анджелеса».
В Мехико за несколько дней пропадает 24 человека, в том числе дети, за которых похитители требуют выкуп. Бизнесмен Самуэль Рамос нанимает для девятилетней дочери Питы телохранителя — бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кризи. Опытному агенту сперва было в тягость общество смышленого подростка, но вскоре девочка становится для него настоящим другом, светом в его полной разочарований жизни. Когда Питу вдруг похищают, Джона охватывает такая пламенная ярость, что он клянется убить каждого, кто причастен к исчезновению девочки.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Кристофер
Уокен
- МЭАктёр
Марк
Энтони
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- Актёр
Микки
Рурк
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- РСАктёр
Роберто
Соса
- ХОАктёр
Хесус
Очоа
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Тони
Скотт
- ДФПродюсер
Дон
Феррароне
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс