Гнев (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент ЦРУ спасает девочку от гангстеров. Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг и Микки Рурк в напряженном боевике от режиссера «Дежавю» и сценариста оскароносного детектива «Секреты Лос-Анджелеса».



В Мехико за несколько дней пропадает 24 человека, в том числе дети, за которых похитители требуют выкуп. Бизнесмен Самуэль Рамос нанимает для девятилетней дочери Питы телохранителя — бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кризи. Опытному агенту сперва было в тягость общество смышленого подростка, но вскоре девочка становится для него настоящим другом, светом в его полной разочарований жизни. Когда Питу вдруг похищают, Джона охватывает такая пламенная ярость, что он клянется убить каждого, кто причастен к исчезновению девочки.



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