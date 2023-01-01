Биография

Дензел Вашингтон — американский актер. Родился в Нью-Йорке 28 декабря 1954 года. После окончания школы будущий кинодеятель поступил на факультет журналистики, но в университете заинтересовался театром и решил посвятить себя актерскому мастерству. С середины 70-х годов он выступал в театре и все чаще снимался в кино. К началу девяностых он постепенно превратился в узнаваемого и востребованного киноактера. Дензел Вашингтон наиболее известен по таким лентам, как «Малкольм Икс», «Филадельфия», «Дело о пеликанах», «Власть страха», «Тренировочный день». Актер дважды был удостоен премии «Оскар» — за исполнение роли второго плана в фильме «Слава» и за главную роль в «Тренировочном дне».