Малкольм Икс (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Впечатляющая сага о чернокожем лидере Малкольме Иксе. Он начинал в Гарлеме как гангстер, погрязал в пороке, но попав в тюрьму, очистился от скверны под влиянием идей ислама. Очень детальный и достоверный показ всех перипетий жизни и борьбы Малкольма Икса с расизмом, коррупцией, беззаконием, предательством в стане единомышленников.

