Малкольм Икс
Малкольм Икс (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.31992, Malcolm X
Драма, Исторический193 мин12+

Впечатляющая сага о чернокожем лидере Малкольме Иксе. Он начинал в Гарлеме как гангстер, погрязал в пороке, но попав в тюрьму, очистился от скверны под влиянием идей ислама. Очень детальный и достоверный показ всех перипетий жизни и борьбы Малкольма Икса с расизмом, коррупцией, беззаконием, предательством в стане единомышленников.

Страна
США, Япония
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
193 мин / 03:13

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

