Актёры и съёмочная группа фильма «Малкольм Икс»

Режиссёры
Актёры
АктёрMalcolm X
Дензел ВашингтонDenzel Washington
АктрисаBetty Shabazz
Анджела БассеттAngela Bassett
АктёрBaines
Альберт ХоллAlbert Hall
АктёрElijah Muhammad
Эл Фримен мл.Al Freeman Jr.
АктёрWest Indian Archie
Делрой ЛиндоDelroy Lindo
АктёрShorty
Спайк ЛиSpike Lee
АктрисаLaura
Тереза РэндлTheresa Randle
АктрисаSophia
Кейт ВернонKate Vernon
АктрисаLouise Little
Лонетт МаккиLonette McKee
АктёрEarl Little