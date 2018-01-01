Wink
Фильмы
Малкольм Икс
Актёры и съёмочная группа фильма «Малкольм Икс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Малкольм Икс»

Режиссёры

Спайк Ли

Спайк Ли

Spike Lee
Режиссёр

Актёры

Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон

Denzel Washington
АктёрMalcolm X
Анджела Бассетт

Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаBetty Shabazz
Альберт Холл

Альберт Холл

Albert Hall
АктёрBaines
Эл Фримен мл.

Эл Фримен мл.

Al Freeman Jr.
АктёрElijah Muhammad
Делрой Линдо

Делрой Линдо

Delroy Lindo
АктёрWest Indian Archie
Спайк Ли

Спайк Ли

Spike Lee
АктёрShorty
Тереза Рэндл

Тереза Рэндл

Theresa Randle
АктрисаLaura
Кейт Вернон

Кейт Вернон

Kate Vernon
АктрисаSophia
Лонетт Макки

Лонетт Макки

Lonette McKee
АктрисаLouise Little
Томми Холлис

Томми Холлис

Tommy Hollis
АктёрEarl Little

Сценаристы

Спайк Ли

Спайк Ли

Spike Lee
Сценарист
Алекс Хейли

Алекс Хейли

Alex Haley
Сценарист
Малкольм Икс

Малкольм Икс

Malcolm X
Сценарист

Продюсеры

Престон Л. Холмс

Престон Л. Холмс

Preston L. Holmes
Продюсер
Джон Килик

Джон Килик

Jon Kilik
Продюсер
Спайк Ли

Спайк Ли

Spike Lee
Продюсер

Художники

Рут Е. Картер

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница
Тед Гласс

Тед Гласс

Ted Glass
Художник

Монтажёры

Бэрри Александер Браун

Бэрри Александер Браун

Barry Alexander Brown
Монтажёр

Операторы

Эрнест Р. Дикерсон

Эрнест Р. Дикерсон

Ernest R. Dickerson
Оператор

Композиторы

Теренс Блэнчард

Теренс Блэнчард

Terence Blanchard
Композитор