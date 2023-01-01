Биография

Спайк Ли – режиссер, продюсер и сценарист американского кино. Родился в 1957 году. Являясь афроамериканцем, борется с расовой дискриминацией. Обладатель премий Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей и «Эмми». Шелтон Джексон Ли появился на свет в семье композитора и учительницы. Свой псевдоним, в переводе обозначающий «шип», получил от мамы, которая так назвала его еще в детстве. Ли стал выпускником колледжа искусств, а после закончил университеты в Атланте и Нью-Йорке, получив дипломы в сфере теле- и киноискусства. Более 25-ти лет режиссер состоит в браке. Его супруга – адвокат. У пары двое детей: сын и дочь. Первым фильмом Спайка Ли стала короткометражка, снятая еще в колледже. Успех кинорежиссеру принесла мелодрама «Ей это нужно позарез». Она была снята за несколько недель и с лихвой «отбила» затраченные средства. После нее мужчину пригласили работать над рекламными роликами известного спортивного бренда. Работу в Голливуде Ли начал с фильма «Школьные годы чудесные» («Школьное изумление»). Первые номинации на «Оскар» и «Золотой Глобус» принесла кинолента «Делай, как надо!» Роли Спайка Ли в кино не так заметны, как его режиссерская работа, насчитывающая около тридцати фильмов. Кроме того, он пишет сценарии и владеет собственной продюсерской компанией.