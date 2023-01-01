Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
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Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах

Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Четырехчасовое исследование кризиса в Новом Орлеане после нашествия урагана Катрина. Сочетая новостную хронику с показаниями очевидцев, картина рассказывает о пойманном врасплох правительстве, которому либо не известно, либо просто нет никакого дела до бедных слоев населения. Получившийся результат пугает и ошеломляет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах»

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