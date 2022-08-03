Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах. Серия 3
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
1-й сезон
3-я серия

2006, When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Документальный18+
Четырехчасовое исследование кризиса в Новом Орлеане после нашествия урагана Катрина. Сочетая новостную хронику с показаниями очевидцев, картина рассказывает о пойманном врасплох правительстве, которому либо не известно, либо просто нет никакого дела до бедных слоев населения. Получившийся результат пугает и ошеломляет.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

