Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Четырехчасовое исследование кризиса в Новом Орлеане после нашествия урагана Катрина. Сочетая новостную хронику с показаниями очевидцев, картина рассказывает о пойманном врасплох правительстве, которому либо не известно, либо просто нет никакого дела до бедных слоев населения. Получившийся результат пугает и ошеломляет.

