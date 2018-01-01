WinkШила Невинс
Шила Невинс
Sheila Nevins
- Карьера
- Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 6 апреля 1939 г. (86 лет)
Фильмография
Продюсер
- 6.8
Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси2018, 53 мин
- 5.5
Новейшее платье короля2018, 27 мин
- 8.0
Артур Миллер: Писатель2018, 96 мин
- 6.0
Проверка на дороге2017, 29 мин
- 8.7
Номер на руке прадеда2017, 17 мин
- 7.5
Реальный Слендермен2016, 110 мин
Стать Майком Николсом2016, 68 мин
- 9.0
В защиту слонов2013, 38 мин
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах2006