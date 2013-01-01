В защиту слонов
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В защиту слонов

В защиту слонов (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, An Apology to Elephants
Документальный38 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальный фильм-расследование от HBO. Самые большие наземные животные оказались и самыми беззащитными. Они находятся на грани вымирания! Незнание равносильно безразличию. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

В защиту слонов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb