Номер на руке прадеда (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.72017, The Number on Great-Grandpa's Arm
Документальный17 мин18+
О фильме

Урок Холокоста – выживший в Освенциме прадед делится воспоминаниями о своей судьбе с маленьким правнуком. Смотрите фильм «Номер на руке прадеда» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb