8.72017, The Number on Great-Grandpa's Arm
Документальный17 мин18+
Номер на руке прадеда (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Урок Холокоста – выживший в Освенциме прадед делится воспоминаниями о своей судьбе с маленьким правнуком. Смотрите фильм «Номер на руке прадеда» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb