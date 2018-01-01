Артур Миллер: Писатель
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Артур Миллер: Писатель

Артур Миллер: Писатель (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Arthur Miller: Writer
Документальный96 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Тонкий и правдивый портрет знаменитого американского драматурга и прозаика, обладателя Пулитцеровской премии Артура Миллера, созданный его дочерью. Ребекка Миллер десятилетиями снимала импровизированные интервью с отцом – именно этот бесценный материал лег в основу документального проекта. Опираясь на богатство семейного архива, фильм дает новое представление о жизни Миллера как творца и исследует его характер во всей сложности и противоречивости. Мы узнаем, как один из самых острых социальных комментаторов Америки сформулировал свои принципы, и как его жизнь в определенной степени повлияла на культуру страны в 20 веке. Смотрите фильм «Артур Миллер: Писатель» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb