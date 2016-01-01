Реальный Слендермен
Wink
Фильмы
Реальный Слендермен

Реальный Слендермен (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.42016, Beware the Slenderman
Документальный, Криминал110 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальный проект про выдуманную интернет-страшилку и реальную историю о том, что заставило двух 12-летних девочек нанести 19 ножевых ранений своей однокласснице после совместной ночевки.
 Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Реальный Слендермен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb