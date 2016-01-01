Реальный Слендермен (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.42016, Beware the Slenderman
Документальный, Криминал110 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальный проект про выдуманную интернет-страшилку и реальную историю о том, что заставило двух 12-летних девочек нанести 19 ножевых ранений своей однокласснице после совместной ночевки.
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СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb