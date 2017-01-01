Проверка на дороге
Wink
Фильмы
Проверка на дороге
6.22017, Traffic Stop
Документальный29 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Проверка на дороге (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Номинированная на «Оскар» короткометражная документальная лента, снятая лауреатом «Эмми» Кейт Дэвис. Она показывает, как простое нарушение ПДД может перерасти в настоящий хоррор. В июне 2015 года 26-летнюю афроамериканку Брейон Кинг остановил офицер полиции. При аресте несдержанный страж правопорядка брутально повалил хрупкую девушку на землю и вел себя с ней, как с опасным преступником. Происшествие навсегда изменило жизнь Кинг. За полчаса «Проверка на дороге» касается таких важных вопросов, как насилие, нетерпимость и хрупкость человеческой судьбы, которую может поломать одно неверное движение. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb