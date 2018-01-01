7.12018, Outside the Bubble: On the Road with Alexandra Pelosi
Документальные53 мин18+
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Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Александра Пелоси отправляется в путешествие по США, чтобы понять, как ее соотечественники на самом деле относятся к таким явлениям, как свободное ношение оружия, иммиграция, изменения климата, аборты и расизм. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.4 IMDb