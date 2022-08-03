Новейшее платье короля (фильм, 2018) смотреть онлайн
5.62018, The Emperor's Newest Clothes
Мультфильм, Короткометражка27 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Тщеславный король заказывает праздничный наряд у двух проходимцев. Смотрите фильм «Новейшее платье короля» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези, Короткометражка
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb