Стать Майком Николсом (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Becoming Mike Nichols
Документальный68 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Один из самых значительных режиссеров Америки всего за четыре месяца до смерти откровенно рассказывает о своей судьбе — иммигрантском детстве, театральном кружке при Чикагском университете, комедийном дуэте с Элейн Мэй, первом успехе на Бродвее, создании «Выпускника» и многом другом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb