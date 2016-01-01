Стать Майком Николсом (фильм, 2016) смотреть онлайн

Один из самых значительных режиссеров Америки всего за четыре месяца до смерти откровенно рассказывает о своей судьбе — иммигрантском детстве, театральном кружке при Чикагском университете, комедийном дуэте с Элейн Мэй, первом успехе на Бродвее, создании «Выпускника» и многом другом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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