Биография

Энн-Маргрет — шведско-американская актриса, певица и танцовщица. Обладательница пяти премий «Золотой глобус» и премии «Эмми», номинантка на две премии «Оскар», две премии «Грэмми», премию Гильдии киноактеров и шесть премий «Эмми». Родилась в Стокгольме 28 апреля 1941 года. Энн-Маргрет училась в Средней школе Нью-Трир в Виннетке и играла в театре. Свои первые уроки танцев брала в танцевальной школе Марджори Янг. В 1959 году она поступила в Северо-Западный университет, но высшее образование не получила. Певческая и актерская карьера Энн-Маргарет началась в 1961 году. Ее первой записью была песня Lost Love. Дебютный альбом девушки And Here She Is: Ann-Margret записан в Голливуде под руководством Марти Пейча. Ее песня I Just Don't Understand вошла в Billboard Top 40 и оставалась там на протяжении шести недель. В 1962 году Энн-Маргрет номинирована на премию Грэмми как лучший новый артист. В 2001 году она записала альбом God Is Love: The Gospel Sessions, который также номинировался на премии «Грэмми» и «Голубь» как лучший альбом года в категории госпел. Энн-Маргрет также известна как актриса. Женщина больше всего знакома зрителям по таким проектам, как мюзиклы «Ярмарка штата», «Пока, пташка», «Ищущие удовольствия», «Да здравствует Лас-Вегас», «Томми», боевики «Кошечка с хлыстом», «Дилижанс», «С.С. и Компания», «Человек умер», «Грабители поездов», «Нью-Йоркское такси», драмы «Возвращение Баса Райли», «Цинциннати Кид», «Тигр», «Ребус», «Революция в минуту», «Познание плоти», «Джозеф Эндрюс», «Сумасшедший средний возраст», «Я должна сниматься в кино», «Возвращение солдата», «Кто полюбит моих детей?», «Дважды в жизни», «Тигриная история», «Две миссис Гренвилль», «Наши сыновья», «Куин», «Старые ворчуны», «По зову сердца», «Бездомные дети», «Голубое родео», «История Памелы Хэрримэн», «Женщина — адская штучка», «Блондинка», «Место, названное домом», триллеры «Жил-был вор», «Дешевый детектив», «Магия», «Подцеплен по-крупному», «Соблазненные безумием», мелодрамы «Сделано в Париже», «Старые ворчуны разбушевались», фантастика «Закоулок убийц», «Трасса 60», комедии «Свингер», «Семеро и мозг», «Пророк», «Буржуазные причуды», «Последний римейк Красавчика Жеста», «Кактус Джек», «В поисках выхода», «Новая жизнь», «Так себе каникулы», «Счастливчик», «Уйти красиво», документальные «Любовь в стиле Голливуда», «Болтовня с Энн-Маргрет», ужасы «Память», фэнтези «Санта Клаус 3», романтическая драмеди «Дрянные старушки».