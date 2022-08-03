О фильме
Нейл вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юриста. Но с недавних пор по ночам ему стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы. Чудаковатый Грант приглашает Нила совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Боб
Гейл
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Гари
Олдман
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актриса
Энн-Маргрет
- ЭДАктриса
Эми
Джо Джонсон
- АЭАктёр
Арт
Эванс
- Сценарист
Боб
Гейл
- АДПродюсер
Айра
Дойчман
- ПНПродюсер
Питер
Ньюман
- ПБПродюсер
Питер
Брэй
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- МФМонтажёр
Майкл
Фаллаволлита
- ДМОператор
Денис
Малони
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек