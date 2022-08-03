Трасса 60
Wink
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Трасса 60

Фильм Трасса 60 (2001)

9.22001, Interstate 60
Фантастика, Комедия111 мин18+

О фильме

Нейл вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юриста. Но с недавних пор по ночам ему стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы. Чудаковатый Грант приглашает Нила совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb