Нейл вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юриста. Но с недавних пор по ночам ему стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы. Чудаковатый Грант приглашает Нила совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США.

