Биография

Кристофер Ллойд — американский актер кино и телевидения. Лауреат трех премий «Эмми». Родился в Стэмфорде 22 октября 1938 года. Будущий актер был седьмым ребенком в семье. Уже в школьные годы играл в любительских спектаклях, поэтому после получения среднего образования отправился в Нью-Йорк. Учился в мастерской театрального педагога Сэнфорда Мейснера и уже в 19 лет начал выступать на сцене — его дебют состоялся на Бродвее в постановке «Красные, белые и Мэддокс». Также играл в постановках «Каспар», «Чайка», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Что знает каждая женщина». Впервые на большом экране Кристофер Ллойд засветился в 1975 году в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Успех не заставил себя ждать — актер появился в культовой трилогии «Назад в будущее», в сериале «Такси», комедиях «Мистер мамочка», «Семейка Аддамс», «Ценности семейки Аддамс», «Дрянные старушки». В 2021 году на экраны вышел боевик «Никто», где артист сыграл роль отца главного героя Дэвида.