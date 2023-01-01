Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 октября 1938 г. (86 лет)
Биография
Кристофер Ллойд — американский актер кино и телевидения. Лауреат трех премий «Эмми». Родился в Стэмфорде 22 октября 1938 года. Будущий актер был седьмым ребенком в семье. Уже в школьные годы играл в любительских спектаклях, поэтому после получения среднего образования отправился в Нью-Йорк. Учился в мастерской театрального педагога Сэнфорда Мейснера и уже в 19 лет начал выступать на сцене — его дебют состоялся на Бродвее в постановке «Красные, белые и Мэддокс». Также играл в постановках «Каспар», «Чайка», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Что знает каждая женщина». Впервые на большом экране Кристофер Ллойд засветился в 1975 году в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Успех не заставил себя ждать — актер появился в культовой трилогии «Назад в будущее», в сериале «Такси», комедиях «Мистер мамочка», «Семейка Аддамс», «Ценности семейки Аддамс», «Дрянные старушки». В 2021 году на экраны вышел боевик «Никто», где артист сыграл роль отца главного героя Дэвида.
Фильмография
Актёр
- 8.2
Улетные каникулы2023, 95 мин
- 6.6
Нандор Фодор и говорящий мангуст2023, 92 минБесплатно
- 7.5
Ночь в магазине ужастиков2022, 78 мин
- 6.3
Ночь в супермаркете, или продуктовые битвы!2012, 87 минБесплатно
- 7.8
Джек и бобовый стебель2009, 86 мин
- 8.4
Мухнем на Луну2008, 79 минБесплатно
- 9.1
Трасса 602001, 111 минБесплатно