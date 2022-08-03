Джек и бобовый стебель
Wink
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Джек и бобовый стебель
7.82009, Jack and the Beanstalk
Фэнтези, Семейный86 мин12+

Джек и бобовый стебель (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Началось все с отважного поступка: чтобы помочь маме, Джек отдает все самое ценное в обмен на несколько бобовых зернышек. Получив дома заслуженный нагоняй, разочарованный в чародействе паренек выбросил их в окошко. Каково же было его удивление, когда на следующее утро стебельки проросли выше облаков! Уж теперь-то, столкнувшись с неведомыми чудесами и опасностями, юный Джек всем покажет, на что способен настоящий герой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек и бобовый стебель»