Биография

Хлоя Грейс Морец — американская актриса кино и озвучки. Лауреатка премии «Сатурн» как лучшая молодая актриса за фильм «Впусти меня. Сага». Родилась в Атланте 10 февраля 1997 года. Еще в детстве Хлоя решила последовать по стопам своего старшего брата Тревора Дьюка и стать актрисой. После переезда в Лос-Анджелес девушка стала усиленно проходить кастинги на роли в сериалах. Помимо прочего, Морец ведет активную модельную деятельность и сотрудничает с журналами Vogue и Flaunt. Хлоя Грейс Морец дебютировала в сериале «Защитник», где сыграла в нескольких эпизодах. Первой кинотеатральной ролью юной актрисы стал ремейк хоррора «Ужас Амитивилля» 2005 года, но настоящий успех пришел после 2009-го, когда она снялась в фильмах «500 дней лета», «Впусти меня. Сага» и «Пипец». Хлою часто берут озвучивать мультфильмы. Например, ее голос можно услышать в анимационных лентах «Вольт», «Конь БоДжек», «Американский папаша» и «Семейка Аддамс: Горящий тур».