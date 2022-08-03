В объятиях лжи (фильм, 2018) смотреть онлайн

Попавшись на крючок, очень трудно с него соскочить. Фильм «В объятиях лжи» — пробирающий до мурашек триллер с Изабель Юппер о наивной девушке и опасной встрече в большом городе.



Фрэнсис не так давно приехала в Нью-Йорк. Она переживает из-за смерти матери и чувствует себя одиноко на новом месте. Найдя в метро забытую женскую сумку, добросердечная девушка решает вернуть ее хозяйке. Так она знакомится с Гретой, взрослой и тоже одинокой эмигранткой из Франции. Между ними быстро завязывается дружба, ведь Френсис не хватает матери, а Грете — дочери. Но девушка вскоре понимает, что их встреча не была случайностью. Грета оказывается совсем не той, кем казалась на первый взгляд, и Френсис придется искать способ освободиться от этой «дружбы». Что скрывает немолодая француженка?



Хлоя Грейс Морец и Изабель Юппер в захватывающей картине оскароносного режиссера Нила Джордана. Фильм «В объятиях лжи» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

