Биография

Ирландский сценарист, романист, автор рассказов и режиссер Нил Джордан – обладатель «Оскара» за лучший оригинальный сценарий за фильм «Плачущая игра», трех ирландских кино- и телевизионных наград, «Серебряного медведя» за режиссуру «Мальчик-мясник» (1997). Джордан родился 25 февраля 1950 г. в Слайго, в семье Анжелы, художницы, и Майкла, профессора. Он получил образование в колледже Св. Павла, Рахени. Позже поступил в Университетский колледж Дублина, где изучал историю Ирландии и английскую литературу. В качестве сценариста / режиссера имеет весьма своеобразный объем работ, начиная от популярных хитов, таких как «Интервью с вампиром», и заканчивая коммерческими провалами вроде «Мы не ангелы». Карьера деятеля началась в конце 1970-х с работы на ирландском телеканале RTÉ. В его обязанности входило написание сюжетов для детского фантастического сериала Wanderly Wagon. В 1981 году, когда Дж. Бурман снимал к/ф «Экскалибур» в Ирландии, он нанял Джордана в качестве «творческого партнера». Год спустя Бурман был исполнительным продюсером первого полнометражного фильма Джордана »Ангел», рассказа о музыканте. В 1980-х снял фильмы, которые принесли ему признание, в том числе «Компания волков» и «Мона Лиза», снятые в Англии. Совсем недавно он снял триллер «Грета» (2018).