Биография

Джейн Перри – актриса. Играла во многих популярных фильмах. Среди них – «Секретные материалы», «Новая семейка Аддамс» и «Фантастические твари и где они обитают». Многие проекты – полнометражные кинокартины в жанрах драма, триллер и фантастика. На счету актрисы несколько десятков кинокартин, среди которых довольно много успешных и известных проектов. Однако несмотря на это практически все роли Джейн Перри являются второстепенными или эпизодическими. Снималась в фильмах таких режиссеров, как Дуайт Х. Литтл, Майкл В. Уоткинс, Питер Маркл и Пол Шапиро. Имеет несколько совместных проектов с продюсером Фрэнком Спотницем. Часто играет в одних кинокартинах с актерами Малкольмом Стюартом, Блу Манкума, Кевином МакНалти, Энтони Харрисоном и Шоном Кэмпбеллом. Дебютом в сфере кино стал дубляж двух персонажей в фантастическом аниме «Прощай, Галактический экспресс 999: Терминал Андромеды», которое вышло в 1981 году. Позже сыграла небольшие роли в сериалах «Чудотворные рыцари» и «Вайпер». Наиболее известные фильмы Джейн Перри – «Фантастические твари и где они обитают», «Секретные материалы», «Мой маленький ангел» и «Призрачная нить». Также играла в сериалах «Тысячелетие», «Дьяволы» и «Призраки».