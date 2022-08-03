Фильм Демон внутри (2016)

Демон внутри
Патологоанатомы проводят вскрытие неизвестной девушки, хранящей страшную тайну. Минималистичный хоррор «Демон внутри» — фильм с Брайаном Коксом и Эмилем Хиршем от режиссера «Охотника на троллей» и «Страшных историй для рассказа в темноте».

Томми и его сын Остин работают патологоанатомами в маленьком городке. Однажды шериф привозит к ним тело неизвестной девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Он требует выяснить причину ее смерти к утру. Но во время вскрытия появляется все больше вопросов: невозможно определить, когда девушка погибла, на ее теле нет признаков насильственных травм, хотя кости рук и ног переломаны, а язык вырезан. Загадок все больше, тем временем вокруг начинают происходить странные события, а Томми и Остин понимают, что могут не пережить эту ночь.

Разгадать тайну неизвестной девушки поможет хоррор «Демон внутри» 2016 года.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Демон внутри»