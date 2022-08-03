Фильм Демон внутри (2016)

Патологоанатомы проводят вскрытие неизвестной девушки, хранящей страшную тайну. Минималистичный хоррор «Демон внутри» — фильм с Брайаном Коксом и Эмилем Хиршем от режиссера «Охотника на троллей» и «Страшных историй для рассказа в темноте».



Томми и его сын Остин работают патологоанатомами в маленьком городке. Однажды шериф привозит к ним тело неизвестной девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Он требует выяснить причину ее смерти к утру. Но во время вскрытия появляется все больше вопросов: невозможно определить, когда девушка погибла, на ее теле нет признаков насильственных травм, хотя кости рук и ног переломаны, а язык вырезан. Загадок все больше, тем временем вокруг начинают происходить странные события, а Томми и Остин понимают, что могут не пережить эту ночь.



