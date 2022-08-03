Фильм Демон внутри (2016)
О фильме
Патологоанатомы проводят вскрытие неизвестной девушки, хранящей страшную тайну. Минималистичный хоррор «Демон внутри» — фильм с Брайаном Коксом и Эмилем Хиршем от режиссера «Охотника на троллей» и «Страшных историй для рассказа в темноте».
Томми и его сын Остин работают патологоанатомами в маленьком городке. Однажды шериф привозит к ним тело неизвестной девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Он требует выяснить причину ее смерти к утру. Но во время вскрытия появляется все больше вопросов: невозможно определить, когда девушка погибла, на ее теле нет признаков насильственных травм, хотя кости рук и ног переломаны, а язык вырезан. Загадок все больше, тем временем вокруг начинают происходить странные события, а Томми и Остин понимают, что могут не пережить эту ночь.
Разгадать тайну неизвестной девушки поможет хоррор «Демон внутри» 2016 года
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Андре
Эвредал
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- ОКАктриса
Олуэн
Катрин Келли
- ДПАктриса
Джейн
Перри
- Актёр
Паркер
Сойерс
- МДАктриса
Мэри
Дадди
- МФАктёр
Марк
Феникс
- САктёр
Сидни
- ЙГСценарист
Йен
Голдберг
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- АКПродюсер
Адам
Кобб
- ЭХХудожница
Элисон
Хэнси
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс