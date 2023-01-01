Биография

Офелия Ловибонд — британская актриса театра и кино. Родилась в Лондоне 19 февраля 1986 года. Дебютировала на телеэкранах еще подростком. Офелии было 12 лет, когда ей досталась небольшая роль в сериале «Уилсоны». Основы актерского мастерства девушка постигала в театральной студии и драматическом клубе. Несмотря на карьеру в кино, после школы Ловибонд получила высшее образование в Университете Сассекса — она изучала английскую литературу. Актрису Офелию Ловибонд можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Чисто английское убийство», «Катастрофа», «Натан Барли», «Оливер Твист», «Льюис», «Крестовый поход в джинсах», FM, «Стать Джоном Ленноном», «Больше чем секс», «Пингвины мистера Поппера», «Элементарно», «Титаник: Кровь и сталь», «Внутри девятого номера», «Мистер Слоун», «Тор 2: Царство тьмы, «Стражи Галактики», «Мистер Хутен и Леди Александра», «Рокетмен», «Скользкий путь», «Как же хорошо...», «Не с первой попытки», «Что, если...?» и «Кокетка».