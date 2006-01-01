Крестовый поход в джинсах (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После проваленного им важного футбольного матча пятнадцатилетний голландский подросток Долф решается на отчаянный шаг. Используя прототип машины времени, над которым ведется работа в научном институте, он пытается вернуть на день назад, чтобы исправить ситуацию, но несчастный случай отбрасывает его на сотни лет назад, в 1212 год.
Едва не став жертвой бандитской засады, он спасается лишь благодаря помощи прекрасной и смелой Дженны, участницы детского крестового похода: восьми тысяч детей, отправившихся в Иерусалим, чтобы освободить святой город от арабских захватчиков. Долф помогает детям преодолеть опасные горы, справиться с болезнями и отогнать мародёрствующих рыцарей.
Однако постепенно он начинает понимать, что главная опасность для всех них это само безумное предприятие и подозревать, что его харизматичный лидер отец Ансельм использует пришельца из будущего как пешку в своих личных целях.
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Информация
СтранаНидерланды, Бельгия, Люксембург, Германия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- БСРежиссёр
Бен
Сомбогарт
- Актёр
Джонни
Флинн
- СЛАктриса
Стефани
Леонидас
- Актриса
Эмили
Уотсон
- МКАктёр
Майкл
Калкин
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- РУАктёр
Райан
Уинсли
- ДКАктёр
Джейк
Кедж
- РТАктёр
Роберт
Тимминс
- ЛГАктёр
Люк
Гелл
- НААктёр
Николай
Аллен
- ЭДАктриса
Эми
Дженкинс
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- ККАктёр
Кристофер
Конуэй
- ХКАктёр
Херберт
Кнауп
- ЙдАктёр
Йоссе
де Паув
- БХСценарист
Билл
Хейни
- ТБСценарист
Теа
Бекман
- БХПродюсер
Билл
Хейни
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- КЗПродюсер
Кристофер
Зайц
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- БЗХудожник
Бен
Зюйдвийк
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- КТХудожница
Каат
Тилли
- ГВХудожница
Габриэль
Вульф