Биография

Актер Паркер Сойерс родился в Индианаполисе, штат Индиана. Имеет некоторое внешнее сходство с Бараком Обамой, что не могли не заметить американские режиссеры. Его отец, Джеймс, был учителем и ветераном войны во Вьетнаме, а мать, Паула, была заместителем мэра Индианаполиса в период 1989-1991 гг. Артист профессионально занимался озвучкой видеоигр. В 2016 г. одна из ролей Сойерса в кино приносит ему известность – роль Барака Обамы в фильме в фильме «Саутсайд с тобой». Дебютировал на телевидении в 2012 году в оригинальном сериале Netflix «Лилихаммер» (2012-2014 годы). Затем он появился на большом экране в «Гайде парке на Гудзоне» (2012), комедии Билла Мюррея о романе между Рузвельтом и его дальней кузиной Дейзи Сакли. Продолжил карьеру в кино появлением в фильме «Zero Dark Thirty» (2012) о поимке и убийстве Усамы бен Ладена. В 2013 году сыграл несколько небольших ролей в художественных фильмах, включая «Остенленд», «Дрон» и «Пипец 2». В 2014 году появляется в качестве персоажа Шона Уильямса в приключенческом боевике «Монстры: Темный континент». Другие фильмы с Сойерсом – «Не вешай трубку» (фильм 2016 года), «Чит» (сериал 2018 года), «Наследие» (сериал) и др.