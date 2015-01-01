Уцелевшая (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
В попытке остановить теракт сотрудница посольства становится главной подозреваемой. Милла Йовович и звезда «Бондианы» Пирс Броснан в экшен-триллере от режиссера «”V” значит Вендетта».
После трагедии 11 сентября 2001 года Кейт Эббот поступает на государственную службу, желая посвятить себя борьбе с мировым терроризмом. Она работает в американском посольстве в Лондоне и тщательно проверяет желающих получить визу в США, которые подозреваются в пособничестве террористам. Между тем Часовщик, один из самых разыскиваемых киллеров страны, нападает на сотрудников американского посольства и готовит теракт на Таймс-Сквер. Уцелевшая Кейт начинает расследование, но внезапно сама попадает под подозрение: теперь она вынуждена скрываться, потому что наказание — смертная казнь.
Удастся ли героине предотвратить атаку террористов на Нью-Йорк и доказать свою невиновность?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джеймс
МакТиг
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актёр
Пэдди
Уоллес
- Актёр
Паркер
Сойерс
- БРАктёр
Башар
Рахаль
- РПАктёр
Ройс
Пирресон
- БСАктёр
Бен
Старр
- ШТАктёр
Шон
Тил
- ФШСценарист
Филип
Шелби
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- Продюсер
Чарльз
Уинклер
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- СКХудожница
Стефани
Колли
- БДХудожница
Бекка
Джан
- ДРОператор
Дэни
Рулманн
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери