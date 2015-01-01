Уцелевшая (фильм, 2015) смотреть онлайн

В попытке остановить теракт сотрудница посольства становится главной подозреваемой. Милла Йовович и звезда «Бондианы» Пирс Броснан в экшен-триллере от режиссера «”V” значит Вендетта».



После трагедии 11 сентября 2001 года Кейт Эббот поступает на государственную службу, желая посвятить себя борьбе с мировым терроризмом. Она работает в американском посольстве в Лондоне и тщательно проверяет желающих получить визу в США, которые подозреваются в пособничестве террористам. Между тем Часовщик, один из самых разыскиваемых киллеров страны, нападает на сотрудников американского посольства и готовит теракт на Таймс-Сквер. Уцелевшая Кейт начинает расследование, но внезапно сама попадает под подозрение: теперь она вынуждена скрываться, потому что наказание — смертная казнь.



Удастся ли героине предотвратить атаку террористов на Нью-Йорк и доказать свою невиновность?



