Уцелевшая (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Survivor
Боевик, Триллер92 мин18+
В попытке остановить теракт сотрудница посольства становится главной подозреваемой. Милла Йовович и звезда «Бондианы» Пирс Броснан в экшен-триллере от режиссера «”V” значит Вендетта».

После трагедии 11 сентября 2001 года Кейт Эббот поступает на государственную службу, желая посвятить себя борьбе с мировым терроризмом. Она работает в американском посольстве в Лондоне и тщательно проверяет желающих получить визу в США, которые подозреваются в пособничестве террористам. Между тем Часовщик, один из самых разыскиваемых киллеров страны, нападает на сотрудников американского посольства и готовит теракт на Таймс-Сквер. Уцелевшая Кейт начинает расследование, но внезапно сама попадает под подозрение: теперь она вынуждена скрываться, потому что наказание — смертная казнь.

Удастся ли героине предотвратить атаку террористов на Нью-Йорк и доказать свою невиновность? Не пропустите фильм «Уцелевшая» — смотреть онлайн и в хорошем качестве шпионский боевик можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

