Биография

Анджела Бассетт — американская актриса театра, кино и телевидения, режиссер и продюсер. Дважды номинировалась на премию «Оскар» и дважды лауреатка «Золотого глобуса», она также отмечена звездой на Голливудской «Аллее славы». Родилась в Гарлеме 16 августа 1958 года. Анджела Бассетт поступила в престижный Йельский университет, где изучала литературу и историю. Позднее она получила степень магистра изобразительных искусств в Йельской школе драмы. На протяжении учебы ее увлечения были многообразными: она проявляла интерес к музыке и даже мечтала стать певицей, однако вскоре театр занял центральное место в ее жизни, и она присоединилась к университетской театральной труппе. Начало актерской карьеры Анджелы Бассетт связано с ролями в телесериалах, таких как «Шоу Косби» и «Спенсер». Она получила свою первую значимую роль на большом экране в фильме «Иллюзия убийства». Широкую известность ей принесли участие в биографических фильмах: в роли Тины Тернер в фильме «На что способна любовь», Бетти Шабазз в «Малкольм Икс» и «Пантера», Розы Паркс в «История Розы Паркс» и Кэтрин Джексон в мини-сериале «Джексоны: Американская мечта». Эти роли принесли ей премии Image Award, «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». В последующие годы Бассетт укрепила свои позиции, сыграв в таких фильмах, как «В ожидании выдоха», «Странные дни», «Контакт», «Сверхновая» и «Увлечения Стеллы». На телевидении завоевала успех благодаря нескольким сезонам сериала «Американская история ужасов», а также стала режиссером некоторых эпизодов. В 2022 году она появилась в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», став первой актрисой Marvel Studios, которая была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в актерской категории за работу в проекте Marvel.