Пороховой коктейль (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сэм – молодая наемная убийца, унаследовавшая профессию от матери, которая когда-то бросила и дочь, и родную преступную организацию. Сама Сэм долгое время остаeтся преданной «Фирме», но однажды решается пойти против работодателя, чтобы защитить маленькую дочь заказанного ей бухгалтера. Тепер�ь героиня вынуждена скрываться вместе с девочкой, и неожиданно ей на помощь приходит еe «блудная мать» вместе с подельницами.



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