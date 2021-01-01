Пороховой коктейль (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.32021, Gunpowder Milkshake
Боевики109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Сэм – молодая наемная убийца, унаследовавшая профессию от матери, которая когда-то бросила и дочь, и родную преступную организацию. Сама Сэм долгое время остаeтся преданной «Фирме», но однажды решается пойти против работодателя, чтобы защитить маленькую дочь заказанного ей бухгалтера. Тепер�ь героиня вынуждена скрываться вместе с девочкой, и неожиданно ей на помощь приходит еe «блудная мать» вместе с подельницами.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- НПРежиссёр
Навот
Папушадо
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
Мишель
Йео
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актёр
Пол
Джаматти
- ДБАктриса
Джо
Бобин
- ФААктриса
Фрейя
Аллан
- ЭБАктёр
Эд
Бирч
- Актёр
Ральф
Айнесон
- НПСценарист
Навот
Папушадо
- ЛЭПродюсер
Люк
Этьен
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- МСОператор
Майкл
Серезин