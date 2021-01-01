Пороховой коктейль
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Пороховой коктейль

Пороховой коктейль (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.32021, Gunpowder Milkshake
Боевики109 мин18+
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Сюжет

Сэм – молодая наемная убийца, унаследовавшая профессию от матери, которая когда-то бросила и дочь, и родную преступную организацию. Сама Сэм долгое время остаeтся преданной «Фирме», но однажды решается пойти против работодателя, чтобы защитить маленькую дочь заказанного ей бухгалтера. Теперь героиня вынуждена скрываться вместе с девочкой, и неожиданно ей на помощь приходит еe «блудная мать» вместе с подельницами.

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Информация

Страна
Германия, США, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пороховой коктейль»

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