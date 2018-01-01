Биография

Карла Гуджино — американская актриса, продюсер, режиссер. Родилась в городе Сарасота 29 августа 1971 года. В 15 лет пробовала себя в модельном бизнесе. Вдохновившись примером своей тети-актрисы Кэрол Мерил, увлеклась кино и стала брать уроки актерского мастерства. В 2004 году выступила на сцене бродвейского театра в пьесе Артура Миллера «После падения». Карла Гуджино за свою карьеру снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Первым опытом стали эпизоды в сериалах «Фэлкон Крест», «Кто здесь босс?», «Альф», «Чудесные годы». Более существенную роль получила в успешном телесериале «Отряд Беверли Хиллз». В последующие годы снялась в фильмах «Жизнь этого парня» и «Красная жара», «Банда мотоциклистов», «Майкл», «Война в доме», «Поцелуй Иуды», сериалах «Надежда Чикаго». Широкую популярность получила благодаря главной роли в приключенческой комедии «Дети шпионов» и ее продолжениях. Сыграла яркую роль в триллере «Город грехов». Снялась в фантастической картине «Предел», комедии «Ночь в музее 2», драме «Гангстер», фантастическом боевике «Хранители», комедии «Пингвины мистера Поппера», сериале «Правосудие», фильмах «Разлом Сан-Андреас» и «Лиза Франкенштейн». Является автором и режиссером короткометражки Le Femme Delinquent. Участвовала в продюсировании картин «Поцелуй Иуды», «Намек» 2010 года и сериала «Джетт». Озвучивала мультфильмы «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско» и «Робоцып», — а также героиню ленты «Человек из стали».