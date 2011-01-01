Я устал от тебя (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.72011, I Melt with You
Драмы117 мин18+
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Сюжет
Ричард, Рон, Джонатан и Тим вместе учились в колледже и остались друзьями на всю жизнь. У них есть традиция — каждый год на одну неделю они собираются на арендованной вилле на берегу моря и отрываются по полной. Сейчас им уже за сорок, и они снова встретились на ритуальном мальчишнике. Программ�а большая: оглушающий рок-н-ролл, наркотики горстями, виски стаканами, случайные девушки табуном, треп за жизнь — дни и ночи напролет.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb