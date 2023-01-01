Ариэль Кеббел

Биография

Ариэль Кэббел — американская модель и актриса, продюсер. Родилась в Уинтер Парке 19 февраля 1985 года. Ариэль училась в школе Lisa Maile Image, Modeling & Acting, работала моделью, появлялась на обложках Maxim, H, Lucky, Men's Health. Ариэль Кэббел сыграла эпизодические роли в популярных сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус», это был ее дебют на экране, и «Справедливая Эми». А в 2000 году успешно прошла прослушивание на свою первую главную роль в сериале «Девочки Гилмор». На телевидении играла в сериалах «Заземление», «Лига», «Мясорубка», «Дневники вампира», «Жизнь непредсказуема», «90210», «Футболисты», «Миднайт, Техас» и «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей», а также появлялась в качестве приглашенной звезды в сериалах «Настоящая кровь» и «Гавайи 5.0». На большом экране Кэббел можно увидеть в таких фильмах, как «Американский пирог: Музыкальный лагерь», «Сдохни, Джон Такер!», «Проклятие 2», «Неугасающий», «Незваные», «Думай, как мужчина» и «Четыре Рождества и свадьба». В 2018 году актриса сыграла Джию Маттео в заключительной части саги «Пятьдесят оттенков серого» — «Пятьдесят оттенков свободы». Затем снялась в трех заключительных частях романтической саги «После»: «Глава 3», «Долго и счастливо» и «Навсегда». А всего ее фильмография насчитывает почти 90 работ.