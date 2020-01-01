После. Глава 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Третий фильм по мотивам романтического бестселлера Анны Тодд о сложных отношениях между отличницей и хулиганом.



Когда-то Тесса Янг была примерной ученицей и послушной дочерью, но поступление в колледж и встреча с привлекательным бунтарем Хардином навсегда изменили ее жизнь. Девушка смогла пробудить в нем настоящие чувства, но за это пришлось заплатить высокую цену — боль, страдания и истерики стали неотъемлемой частью ее жизни. Вместе молодые люди преодолели множество испытаний, включая разрыв отношений. Однако на этот раз повзрослевшим Тессе и Хардину приходится балансировать между любовью и карьерными амбициями. Девушка получает уникальную возможность работать в известном издательстве Сиэтла, но Хардин мечтает обосноваться в родной Британии. Смогут ли молодые люди сохранить любовь на расстоянии?



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