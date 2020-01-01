После. Глава 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Третий фильм по мотивам романтического бестселлера Анны Тодд о сложных отношениях между отличницей и хулиганом.
Когда-то Тесса Янг была примерной ученицей и послушной дочерью, но поступление в колледж и встреча с привлекательным бунтарем Хардином навсегда изменили ее жизнь. Девушка смогла пробудить в нем настоящие чувства, но за это пришлось заплатить высокую цену — боль, страдания и истерики стали неотъемлемой частью ее жизни. Вместе молодые люди преодолели множество испытаний, включая разрыв отношений. Однако на этот раз повзрослевшим Тессе и Хардину приходится балансировать между любовью и карьерными амбициями. Девушка получает уникальную возможность работать в известном издательстве Сиэтла, но Хардин мечтает обосноваться в родной Британии. Смогут ли молодые люди сохранить любовь на расстоянии?
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Информация
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кастиль
Лэндон
- Актриса
Джозефин
Лэнгфорд
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- ЛЛАктриса
Луиза
Ломбард
- ЧПАктёр
Чэнс
Пердомо
- РЭАктёр
Роб
Эстес
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актриса
Мира
Сорвино
- ФТАктриса
Фрэнсис
Тернер
- КМАктриса
Киана
Мадейра
- ШССценарист
Шэрон
Сакс
- АТСценарист
Анна
Тодд
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Хиро
Файнс Тиффин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РГОператор
Роб
Гивенс
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис