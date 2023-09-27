Финальная глава истории Хардина и Тессы по мотивам серии книжных бестселлеров Анны Тодд. Роман Хардина о его запутанных отношениях с Тессой стал настоящим хитом продаж, но из-за расставания с ней он не может закончить свою следующую книгу. Его редактор Кэтрин хочет получить от писателя хотя бы черновик, иначе издательство может потребовать вернуть выданный аванс. К сожалению, Хардин не может найти вдохновения к творчеству без Тессы, хотя и пытается забыться в бесконечных вечеринках. По совету родителей Хардин решает сменить обстановку и едет в Лиссабон, куда перебралась его старая знакомая Натали. В прошлом Хардин нанес ей тяжелую психологическую травму, а теперь надеется вновь наладить общение. Возможно, встав на путь исправления, он сможет вернуть Тессу. Будет ли у этой истории счастливый конец, вы узнаете из драмы «После. Навсегда» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве и без рекламы.

