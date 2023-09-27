После. Навсегда
Wink
Фильмы
После. Навсегда
8.92023, After Everything
Мелодрама87 мин18+
Ждет ли Тессу и Хардина счастливый финал? Заключительная часть франшизы по мотивам книг Анны Тодд

После. Навсегда (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Финальная глава истории Хардина и Тессы по мотивам серии книжных бестселлеров Анны Тодд. Роман Хардина о его запутанных отношениях с Тессой стал настоящим хитом продаж, но из-за расставания с ней он не может закончить свою следующую книгу. Его редактор Кэтрин хочет получить от писателя хотя бы черновик, иначе издательство может потребовать вернуть выданный аванс. К сожалению, Хардин не может найти вдохновения к творчеству без Тессы, хотя и пытается забыться в бесконечных вечеринках. По совету родителей Хардин решает сменить обстановку и едет в Лиссабон, куда перебралась его старая знакомая Натали. В прошлом Хардин нанес ей тяжелую психологическую травму, а теперь надеется вновь наладить общение. Возможно, встав на путь исправления, он сможет вернуть Тессу. Будет ли у этой истории счастливый конец, вы узнаете из драмы «После. Навсегда» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве и без рекламы.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После. Навсегда»