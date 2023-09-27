После. Навсегда (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Финальная глава истории Хардина и Тессы по мотивам серии книжных бестселлеров Анны Тодд. Роман Хардина о его запутанных отношениях с Тессой стал настоящим хитом продаж, но из-за расставания с ней он не может закончить свою следующую книгу. Его редактор Кэтрин хочет получить от писателя хотя бы черновик, иначе издательство может потребовать вернуть выданный аванс. К сожалению, Хардин не может найти вдохновения к творчеству без Тессы, хотя и пытается забыться в бесконечных вечеринках. По совету родителей Хардин решает сменить обстановку и едет в Лиссабон, куда перебралась его старая знакомая Натали. В прошлом Хардин нанес ей тяжелую психологическую травму, а теперь надеется вновь наладить общение. Возможно, встав на путь исправления, он сможет вернуть Тессу. Будет ли у этой истории счастливый конец, вы узнаете из драмы «После. Навсегда» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве и без рекламы.
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кастиль
Лэндон
- Актриса
Джозефин
Лэнгфорд
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- МКАктриса
Мими
Кин
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- ЛЛАктриса
Луиза
Ломбард
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- Актёр
Картер
Дженкинс
- КМАктриса
Киана
Мадейра
- РЭАктёр
Роб
Эстес
- ФТАктриса
Фрэнсис
Тернер
- КЛСценарист
Кастиль
Лэндон
- АТСценарист
Анна
Тодд
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Хиро
Файнс Тиффин
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДКМонтажёр
Джошуа
Кирхмер
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис