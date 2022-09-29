После. Долго и счастливо (фильм, 2022) смотреть онлайн

Четвертый фильм из серии «После» о любви когда-то примерной девушки Тессы и «плохого парня» Хардина. Узнав на свадьбе матери, что Вэнс – его биологический отец, Хардин напивается и поджигает дом, где провел все детство. Из пожара его спасает Вэнс, который берет вину за поджог на себя. Позже Тесса находит пьяного Хардина на вечеринке и умоляет его уйти с ней. Когда Хардин отказывается, Тесса возвращается в Штаты, еще не зная, какая трагедия ее там ожидает. Выдержат ли отношения Тессы и Хардина новые испытания, расскажет фильм 2022 года «После. Долго и счастливо», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.

